محافظ الأقصر يتفقد منطقة معابد الطود والمدامود ويعلن دخول الصرف مايو المقبل.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، معبد الطود، لبحث سبل تطوير المعبد والمنطقة المحيطة به، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والدكتور عبد الغفار وجدى مدير عام الآثار المصرية واليونانية والرومانية بالأقصر، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير التخطيط العمراني، وعدد من مرممي الآثار، وذلك فى ضوء الجهود المبذولة للحفاظ على المناطق الأثرية بمحافظة الأقصر وتطويرها، واستمع محافظ الأقصر إلى شرح عن تاريخ المعبد الذي يعد من أقدم المعابد في محافظة الأقصر .

واستكمل محافظ الأقصر جولته بتفقد معبد مونتو بمدامود العجوز، واستمع إلى أهم المعوقات أمام تطوير المعبد والتى تتمثل فى المياه الجوفية ، كما استمع إلى مشاكل المواطنين التى تتمثل فى عدم وصول خدمات الصرف الصحى للمنطقة، وأكد على أنه جارى العمل بمشروع الصرف الصحي لمدامود العجوز، معلناً أنه سيتم التشغيل الفعلي لخدمة الصرف الصحي بمدامود العجوز نهاية مايو المقبل، الأمر الذي سيخدم أهالى المنطقة وكذلك يساهم فى تنفيذ أعمال تطوير معبد "مونتو" والمنطقة المحيطة به.

وخلال جولته استمع محافظ الأقصر لشكاوى بعض المواطنين والتى تمثلت فى تغطية إحدى البيارات والتى تشكل خطر داهم لأطفال المنطقة، وعلى الفور وجه المحافظ بالتنسيق ما بين مجلس مدينة الزينية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لتغطية هذه البيارة ، كما طالب الأهالى بزيادة أعمدة الإنارة بالمنطقة للحد من حوادث السير ووضوح الرؤية.

كما أوضح محافظ الأقصر أنه سيتم بحث آليات استكمال تنفيذ أعمال تطوير معبد الطود الأثرى بالأقصر والمنطقة المحيطة به، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بقيادة شريف فتحى وزير السياحة والآثار ، من خلال تحديد الاحتياجات الفعلية لتطويره ، مشيراً إلى أن أعمال تطوير المناطق الأثرية يستهدف بالدرجة الأولى الحفاظ على تاريخ وحضارة أجدادنا لتظل منارة للعالم أجمع ، وكذلك يستهدف هذا التطوير جذب المزيد من السياح من مختلف بقاع العالم.



تفقد منطقة معابد الطود والمدامود لبحث خطط تطويرها



جولة المحافظ فى منطقة معبد مونتو بالمدامود



جولة بمنطقة معابد الطود والمدامود لبحث خطط تطويرها