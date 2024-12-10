محافظ الأقصر يدعو المواطنين للمشاركة فى الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة الخميس

الأقصر – أحمد مرعى

وجه محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، الدعوة لجموع المواطنين للمشاركة في الاحتفالات بمناسبة العيد القومي للمحافظة ومشاهدة العروض، حيث انتهت محافظة الأقصر من وضع اللمسات الأخيرة لبرنامج الاحتفال بعيدها القومي والذي من المقرر الاحتفال به في 12 ديسمبر الجارى.

كما أعلن اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، عن برنامج الاحتفال، والذي ينطلق الخميس المقبل، بالبدء الساعة الـ9 صباحاً بحضور المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر على كورنيش النيل أمام فندق الونتر بالاس ويشمل الحفل فقرات منظمة ومعدة مسبقاً لإضفاء البهجة والفرحة في قلوب المواطنين.

ومن المقرر أن تشمل فقرات الاحتفالية ما يلي:- ( موسيقى الشرطة - علم مصر بطول 50 متر - علم المحافظة - قاطرة طلاب المدرسه الرياضيه ، مسيرة زهرات الأشبال- مسيرة الزي الفرعوني - فقرة العرض الفرعوني - فقرة العرض الفلاحي- عرض الكاريته - وعرض الكونغ فو - فقرة التنوره وفقره رقص الخيول وفقرة المزمار والربابة - وفقره التحطيب - فقرة الفنون الشعبية ببني سويف - استعراض حماقي فقرة فنون شعبية واستعراض طيبة فقرة الكاريته الملك مينا والملكة حتشبسوت فقرة النقل البطيء ومشاركة التربية والتعليم بالزي الفرعوني ومشاركة غرفة الشركات والفنادق بعربات الزهور والسلام الوطني وفقرات حره عرض المسطحات المائية والإنقاذ النهري عرض التجديف وفي الختام عرض البالون الطائر)، حيث كان الدكتور علي الشرابي قد أعلن في وقت سابق أن الاحتفالات تقام بمشاركة كل القطاعات وتتضمن عدة فعاليات ، بجانب العروض الفنية والموسيقية والرياضية.

فيما عقد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، اجتماعاً موسعاً بحضور حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الأقصر، وممثلين عن شرطة مرور الأقصر والمرافق والمسطحات المائية، لمناقشة برنامج احتفالية العيد القومي لمحافظة الأقصر والمقرر يوم الخميس القادم، الثاني عشر من ديسمبر الجاري.

وأوضح الدكتور علي الشرابي أن جميع الفرق المسؤولة عن تنفيذ البرنامج ستبدأ تجمعها أمام فندق ونتر بالاس في تمام الساعة الـ9 صباحاً، وستقوم بتقديم بعض العروض الفنية والموسيقية والرياضية مع فقرة التنوره برفقة فرقة الربابة والمزمار البلدي، وذلك بمشاركة قطاع التعليم والشباب والرياضة والثقافة وغرفة الشركات السياحية والمنشآت الفندقية والبالون.