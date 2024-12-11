محافظ أسوان يبحث انتظام تشغيل محطة جبل شيشة بكامل طاقتها

أسوان – عبد الله صلاح

عقب قيامه بجولة ميدانية لمحطة جبل شيشة لمياه الشرب بالشلال صباح اليوم، عقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اجتماعا مع مسئولى الجهات المختصة، بحضور اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد.

أكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أهمية انتظام تشغيل محطة مياه جبل شيشة بكامل طاقتها ، والتى تصل إلى 1600 لتر / ثانية لما تمثله من أهمية كبرى لخدمة أكثر من 60 % من أهالى مدينة أسوان.

وكلف المحافظ، بضرورة تحقيق التكامل والتعاون بين كافة الأجهزة المعنية بالهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمحطات المائية لتوليد الكهرباء، والهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان لتنفيذ الحلول العاجلة والدائمة التى تساهم فى ثبات المناسيب ، وإجراء عملية التكريك بشكل منتظم أسفل مآخذ مياه محطة جبل شيشة، موجهاً إلى أهمية التنسيق مع معهد بحوث النيل لتنفيذ دراسة محكمة من أجل وضع آلية علمية تساهم فى إنتظام تشغيل مآخذ المياه.

وأشار، إلى أنه يتم بالتوازى إعداد الدراسات الفنية المتعلقة بتنفيذ المرحلة الثالثة من توسعات محطة مياه جبل شيشة بطاقة 1000 لتر / ثانية لما ستحققه من عوائد إيجابية فى صالح المواطن الأسوانى من خلال القضاء على أى شكاوى من إنقطاع أو ضعف المياه بالمناطق السكنية المختلفة.