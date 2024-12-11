عقد برنامج للوعى الأثرى بأسوان ضمن مبادرة "بداية جديدة".. صور

أسوان- صلاح المسن

عقدت الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بأسوان، اليوم، فعاليات برنامج "الوعى الأثري"، بمكتبة مصر العامة، فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وتحت رعاية اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، حيث شملت الفعاليات تقديم تدريبات متخصصة.

واستهدفت الفعالية فى هذا الأسبوع العاملين فى مجالات السياحة والآثار، بالإضافة إلى الطلاب من مختلف المراحل التعليمية، بما فى ذلك طلاب مدارس العروبة الابتدائية والإعدادية.

والبرنامج التدريبى الذى يُعقد فى قاعة السيمينار بمكتبة مصر العامة بأسوان، بدأ بمحاضرة مميزة ألقاها نصر سلامة إبراهيم، مدير عام آثار أسوان السابق، حيث ناقش خلالها أهمية التراث الثقافى وضرورة الحفاظ عليه، والمحاضره الثانية عرض فك وتركيب معبد جرف حسين.

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الوعى الأثرى بين جميع الفئات المستهدفة، وهو نتاج تعاون مثمر بين الإدارة المركزية للسياحة والمشاتى والإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بأسوان، تحت إشراف سهير مكى، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمشاتى، وفهمى الأمين، مدير عام آثار أسوان والنوبة، وعزة عبد الرحمن، مدير البحث العلمى بوزارة السياحة ومنسق البرنامج التدريبى للوعى الأثرى لدى الطلاب.

وقد كان فى استقبال المشاركين فى الفعالية مدير مكتبة مصر العامة، إيمان خفاجى، ونائب المدير، الدكتورة نهلة الأنصارى، الذين رحبوا بالحضور وأكدوا على أهمية نشر الوعى الثقافى بين الأجيال الجديدة.

تستمر فعاليات برنامج "الوعى الأثري" فى تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على التراث الثقافى المصرى وتعزيز مهارات العاملين فى السياحة والآثار، مما يتماشى مع رؤية مصر فى تطوير الموارد البشرية وتعزيز الوعى الأثرى بين الأجيال القادمة.



البرنامج يعزز الوعي الأثري



برنامج الوعي الأثري



تقديم تدريبات متخصصة