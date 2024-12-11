ما هو العلاج التحفظى.. بعد إعلان الزمالك خضوع لاعبه بنتايج له؟

كتبت فاطمة ياسر

قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن الأشعة التي خضع لها المغربي محمود بنتايج ظهير أيسر الفريق أثبتت إصابته في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي للفريق أن الظهير الأيسر سيخضع لعلاج تحفظي وسيغيب لفترة تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

ويوضح اليوم السابع لقرائه أبرز المعلومات عن العلاج التحفظي، وفقا لموقع sciencedirect.

ما هو العلاج التحفظي؟

أوضح التقرير أن العلاج التحفظي يتم اللجوء له لتغيير نمط الحياة للشخص المصاب، ويعتمد علي تقليل الإجهاد والتحميل على المفصل المصاب، عن طريق اتباع التعليمات العامة لمرضى خشونة واحتكاك المفصل.

وأضاف التقرير، العلاج التحفظي ليس بديلا عن أخذ الأدوية، حيث يساعد العلاج الدوائي في العلاج مع التحفظي، فيعمل علي تقليل أعراض المرض وتعمتد هذه الأدوية علي الأدوية المسكنة للألم التي ينصح بتناولها عند الحاجة حيث أنها لا تشفي المرض وإنما تخفف وتسكن الألم، والأدوية المضادة للإلتهابات.

ما هي طرق العلاج التحفظي؟

أكد التقرير، أن العلاج التحفظي يكون داعم للعلاج الدوائي، ويعتمد علي الحقن الموضعية كالكوتيزون والمواد الزلالية وحقن البلازما، وتعمل كالتالي:

-الكورتيزون

مضادة للالتهابات تساعد على تقليل التهاب وتقليل ارتشاح المفاصل وتورم المفصل، وتخفيف الألم.

-المواد الزلالية أو الزيتية

سائل لزج يحتوي مادة الهيالوروتيك الموجودة بشكل طبيعي في الغضروف والسائل المفصلي، وتحقن داخل المفصل.

-حقن البلازما

تحضر من دم الشخص بطريقة خاصة يتم من خلالها فصل البلازما الغنية بالصفائح التي تحتوي على عوامل تساعد على الشفاء.

