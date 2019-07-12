بعد عودة جنش من ألمانيا.. اعرف ما هى جراحة وتر أكيلس

كتبت إيناس البنا

خضع محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطنى، إلى جراحة لإصلاح القطع فى وتر أكيلس "وتر العرقوب"، الذى تعرض له أثناء التدريبات مع المنتخب فى بطولة كأس أمم أفريقيا.

ما هو وتر أكيلس

يربط وتر أكيلس عضلات الساق بعظم الكعب، حيث يمكنك استخدام هذا الوتر للقفز والمشي والجري والوقوف على القدم، ويمكن أن يسبب النشاط البدني المستمر والمكثف، مثل الجري والقفز التهابًا مؤلمًا في الوتر، المعروف باسم التهاب وتر أكيلس.

ووفقا لتقرير نشره موقع "healthline" فيمكن أن تساعد العلاجات المنزلية البسيطة في علاج التهاب الأوتار، ومع ذلك إذا زاد الالتهاب سوءًا فقد يتسبب فى تمزق الوتر الذى يحتاج إلى الخضوع لعملية جراحية لتخفيف الألم.



وتر أكيلس

أسباب التهاب وتر أكيلس

ممارسة النشاط الرياضى بشكل مفرط أو المشي يسبب عادة التهاب الأوتار، خاصة بالنسبة للرياضيين، وقد تشمل بعض الأسباب:

ممارسة الرياضة دون إجراء الإحماء المناسب.

توتر عضلات الساق أثناء التمرينات المتكررة أو النشاط البدني.

ممارسة الرياضة مثل التنس، والتي تتطلب توقف سريع وتغييرات في الاتجاه.

زيادة مفاجئة في النشاط البدني دون السماح لجسمك بالتكيف مع زيادة التدريب.

ارتداء الكعب العالي يوميًا أو لفترات طويلة.

ضعف الوتر مع التقدم فى العمر.

أعراض التهاب وتر أكيلس

تشمل الأعراض:

عدم الراحة أو تورم في الجزء الخلفي من الكعب.

ضيف فى عضلات الساق.

نطاق محدود من الحركة عند ثني القدم.



إصابة جنش بتمزف فى وتر العرقوب

متى يتم اللجوء للجراحة

قد يلجأ الطبيب للجراح فى حالة تمزق الوتر لإصلاحه، وقد يوصي الطبيب بعدد قليل من الخيارات لإجراء عملية تمزق الوتر بناءً على مدى حدة التمزق، وما إذا كنت قد تعرضت لتمزق من قبل، وعادةً ما يحيل الطبيب الشخص المصاب إلى جراح العظام لاختيار الإجراء الأفضل لك.

فى هذه الجراحة يقوم الجراح بعمل شق لفتح ساقك فوق عظم الكعب، ثم يقوم بخياطة جانبي الوتر لإصلاح التمزق وإغلاق الشق مرة أخرى.

فى طريقة أخرى، يقوم الجراح بعمل شق لفتح المنطقة على الساق، حيث مكان التمزق، ثم يمرر الإبر بالجروح عبر الأوتار والجلد ويعودون إلى الخلف من خلال الشق، وأخيرًا يربطون الغرز معًا.