تعرف أعمال الإحلال والتجديد لشبكات ومحطات الصرف الصحى فى سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

فى إطار تحسين وتطوير خدمات البنية التحتية فى محافظة سوهاج، بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لمحطات وشبكات الصرف الصحى فى مركز ومدينة سوهاج للعام المالى 2024/2025، بتكلفة تقدر بحوالى 15.8 مليون جنيه. تهدف هذه الأعمال إلى رفع كفاءة شبكة الصرف الصحى بالمحافظة، وتحقيق استدامة الخدمة بما يساهم فى تحسين جودة الحياة للمواطنين. تشمل الأعمال تجديد شبكات الصرف الصحى وتطوير المحطات الرئيسية، بالإضافة إلى تعزيز قدرة المحطات لتلبية احتياجات المناطق المختلفة.

اليوم السابع يقدم أهم المعلومات عن أعمال الإحلال والتجديد لشبكات ومحطات الصرف الصحى فى سوهاج تعرف عليه من خلال المعلومات التالية:-

1. الجهة المنفذة: شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج.

2. السنة المالية: 2024/2025.

3. القيمة الإجمالية للمشروع: 15.8 مليون جنيه.

4. المناطق المستهدفة: مركز ومدينة سوهاج.

5. أهداف المشروع:

o تحسين وتطوير خدمات الصرف الصحي.

o الحفاظ على الاستثمارات فى قطاع الصرف الصحي.

o ضمان استدامة خدمات الصرف الصحى الآمن.

o رفع مستوى رضا المواطنين.

6. تفاصيل الأعمال:

o شبكات الصرف الصحي:

§ توريد وتركيب مواسير بلاستيك بأقطار تتراوح بين 10 و14 بوصة.

§ تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف فى مناطق مختلفة مثل شارع المخبز الآلى ومنطقة الرى الوسطاني.

§ إجمالى طول الشبكات التى سيتم إحلالها وتجديدها: 1460 مترًا طوليًا.

o محطات الصرف الصحي:

§ إحلال وتجديد وحدات الرفع الرئيسية.

§ رفع كفاءة الطلمبات الرئيسية.

§ إحلال وتجديد محابس خطوط الطرد العمومية.

7. محطات الصرف الصحى المستهدفة:

o محطة صرف صحى الكاشف:

§ طاقتها التصميمية: 500 لتر لكل ثانية.

§ المنطقة المستفيدة: مدينة ناصر شرق النيل.

o محطة مزرعة غرب سوهاج:

§ طاقتها الإنتاجية: 50 ألف متر مكعب يوميًا.

§ المنطقة المستفيدة: محطة معالجة غرب سوهاج.

o محطة رقم 4:

§ طاقتها التصميمية: 300 لتر لكل ثانية.

§ المناطق المستفيدة: الجوازات، نجع مصلح، قرية الصلعا.

o محطة رقم 1:

§ طاقتها التصميمية: 750 لتر لكل ثانية.

§ المناطق المستفيدة: مركز ومدينة سوهاج.

o محطة صرف صحى 2 بنجع أبو شجرة:

§ طاقتها التصميمية: 100 لتر لكل ثانية.

§ المنطقة المستفيدة: نجع أبو شجرة.

8. الفائدة المتوقعة:

o سيستفيد من هذه الأعمال أكثر من 2.5 مليون نسمة فى مركز ومدينة سوهاج.



أعمال تجديد الشبكات



متابعة التنفيذ



أعمال الإحلال والتجديد



تجديد شبكات مدينة سوهاج