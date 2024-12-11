كاميرا القاهرة الإخبارية ترصد الوضع عند معبر المصنع الحدودي بين سوريا ولبنان

إبراهيم حسان

رصدت كاميرا قناة القاهرة الإخبارية الوضع عند معبر المصنع الحدودي بين سوريا ولبنان، وقال أحمد سنجاب، مراسل القناة على الحدود السورية اللبنانية، إن معبر المصنع الواقع في منطقة البقاع شرقي لبنان لا يزال يعمل لاستقبال السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم، هذا المعبر هو الوحيد الذي يعمل على طول الحدود بين سوريا ولبنان.

وأضاف سنجاب، خلال رسالته على الهواء، أن معبر المصنع استقبل في ساعات الصباح عدداً من المواطنين السوريين الذين غادروا إلى سوريا، موضحًا أنه طوال ساعات الليل، استقبل المعبر أعدادًا أخرى من السوريين الذين يعبرون إلى الأراضي السورية، مؤكدًا أن حركة العبور مستمرة على مدار الساعة.

ولفت سنجاب إلى أن المعبر يشهد أيضًا استقبال أعداد كبيرة من السوريين العائدين إلى لبنان، وذلك وفقًا للضوابط التي وضعتها السلطات اللبنانية، مشيرًا إلى تصريحات خاصة لمسؤول الأمن العام اللبناني، الذي أكد أنه يتم السماح لحاملي الإقامات من الدول العربية أو الأجنبية بالعبور إلى لبنان إما على سبيل الترانزيت لاستخدام الطائرات أو من أجل الإقامة في لبنان، أو لاستخدام مطار رفيق الحريري الدولي للانتقال إلى وجهات أخرى.