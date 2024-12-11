اليوم السابع
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"كن إيجابيا" ندوة بكلية الخدمة الاجتماعية التنموية "جامعة بنى سويف"

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 02:48 م
"كن إيجابيا" ندوة بكلية الخدمة الاجتماعية التنموية "جامعة بنى سويف" جانب من الندوة
بنى سويف هانى فتحى

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نظمت كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، ندوه بعنوان "كن إيجابياً" ضمن مبادرة "بشبابها نبنيها " و المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان بالتعاون مع مديرية  الشباب والرياضة ومديرية الأوقاف، وذلك تحت إشراف الدكتور هنداوي عبداللاهي حسن عميد الكلية، بحضور ممثلين عن مديرية الأوقاف ومديرية الشباب والرياضه واتحاد شباب بني سويف بأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

تهدف الندوه إلى تعريف الطلاب بالمبادارات الرئاسية وخاصة مبادرة بداية، وأهدافها وكيفيه المشاركه في الأنشطة المجتمعية التي تركز على خدمة المواطن والتركيز على السلوك الإيجابي في مختلف المؤسسات والقيام بالأنشطة التي تسهم في تحقيق أهداف المبادرات القومية، وتأتي هذه الندوة في إطار اهتمام الجامعة بتوعية الطلاب بمختلف الأنشطة والفعاليات وتعظيم الاستفادةمن هذه المبادرت.

 







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