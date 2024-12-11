اليوم السابع
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عدم دفع قيمة تذاكر المترو والقطارات يعرضك للحبس والغرامة.. التفاصيل

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 05:30 ص
عدم دفع قيمة تذاكر المترو والقطارات يعرضك للحبس والغرامة.. التفاصيل المترو - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تقديم الخدمات عن طريق المواصلات العامة يساعد المواطنين فى سرعة التنقل للأماكن التى يقصدونها داخل محافظات الجمهورية وخارجها، وتكون تكلفتها مدعمة للمواطنين، فى حين يقوم بعض الركاب بارتكاب سلوكيات سلبية كالتهرب من دفع قيمة تذكرة وسيلة النقل العام.

 

الشخص الذى يتهرب من دفع قيمة تذاكر المترو أو القطارات وأى وسيلة نقل عام يضع نفسه تحت طائلة القانون وسيحرر ضده محضر وتكون العقوبة فى هذه القضايا الحبس والغرامة.

 

والعقوبة فى تلك الجرائم تصل للحبس مدة تصل ل 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد عن مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، طبقا للمادة 170 من قانون العقوبات.







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