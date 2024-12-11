طقس اليوم الأربعاء 11- 12 - 2024 معتدل نهارًا بارد ليلًا على أغلب الأنحاء

كتبت – مرام محمد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس نهارًا وليلًا والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الأربعاء 11-12-2024، وذلك على النحو التالي:

حالة الطقس نهارًا:

- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 11 درجة.

وتوقعت الهيئة، تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا، قد تصل لحد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وأوضحت أن وقت تكون الشبورة يبدأ من الساعة 3 صباحًا ويستمر حتى الساعة 8 صباحًا، وذلك يومي الأربعاء 11 ديسمبر والخميس 12 ديسمبر 2024.

ونبهت المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة، مشيرة إلى أن على قائدى المركبات توخى الحيطة والحذر.