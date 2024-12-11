صحة الغربية: نقلة نوعية فى ميكنة الغسيل الدموى بنسبة 75% من الأقسام والوحدات

الغربية محمد طارق

أوضح الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه قد تم تحقيق تقدم ملموس في تطوير خدمات الغسيل الكلوي، حيث تم الانتهاء من تطبيق نظام ميكنة الغسيل الدموي في 75% من أقسام ووحدات الكلى بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار خطة تطوير الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، وتحت رعاية اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

وأشار وكيل الوزارة إلي أن نظام الميكنة يهدف إلى تعزيز دقة وسرعة تقديم الخدمات، إضافة إلى تسهيل متابعة حالات المرضى وضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة ، وجارٍ استكمال ميكنة باقي الأقسام والوحدات بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، يُذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتحسين البنية التحتية للقطاع الصحي، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة ومتميزة لجميع المواطنين.

وفي نفس السياق انعقدت الدورة التدريبية لأمراض الكلى علي مدار يومين، تحت إشراف الدكتور أحمد القصبي مدير إدارة الكلى بالمديرية، بمشاركة أطباء وتمريض أقسام ووحدات الكلى بمحافظة الغربية، وتم خلال الدورة تقديم شرح مفصل حول ميكنة الغسيل الدموي، إلى جانب تدريب الحاضرين على نظام الميكنة.

كما تم عقد اجتماع لرؤساء الأقسام ووحدات الكلى على مستوى المحافظة، حيث جرى شرح منظومة الميكنة بالتفصيل ومناقشة إجراءات تطبيقها، مع الوقوف على التحديات التي قد تواجه التنفيذ والعمل على تذليلها لضمان سرعة استكمال ميكنة جميع أقسام ووحدات الكلى بالغربية.