شركة مياه القاهرة تطلق منصة لتقديم معلومات مواقع الإصلاح والصيانة بالشوارع

كتب سيد الخلفاوى

أعلن المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، إطلاق المنصة الجيومكانية SDI للشركة، وهى أحد مشاريع التطوير للمنصة الرقمية الموحدة الخاصة بشركة مياه الشرب بالقاهرة، موضحا أن شركة مياه الشرب بالقاهرة تعد من الشركات الرائدة فى هذا المجال حيث توفر المنصة الجيو مكانية أكثر من 82 طبقة جغرافية بما يوفر 82 معلومة مكانية متعلقة بال GIS و SCADA و iot sensors و GPS عن مواقع الشركة ومواقع الإصلاح والصيانة بالشوارع والميادين

وتقدم الشبكة بيانات عن فرق عمل الصيانة والإصلاح مثل عدد الأفراد العاملين بالموقع وتبعية موقع الإصلاح لأى معمل أو محطة إنتاج مياه وكذلك المناطق الحيوية المحيطة بموقع الإصلاح بما يؤدى إلى تقليل زمن عمليات الإصلاح واستدامات الخدمات المقدمة.

وأضاف الشيمى أن المنصة الجيومكانية تسمح بالربط مع كافة الجهات المعنية بأنشطة الشركة مثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ووزارة البيئة ووزارة الموارد المائية والرى ومحافظة القاهرة والأحياء التابعة لها، بما يضمن تحقيق التكامل مع هذه الجهات.

وأشار المهندس مصطفى الشيمى إلى أن إطلاق المنصة الجيومكانية يمثل المرحلة لحوكمة البيانات والتى سيليها بالتبعية مرحلة حوكمة العمليات والأنشطة التي تقوم بها الشركة وربطها بإجراءات العمل القياسية لكل قطاع أو إدارة تابعة للشركة بحيث يمكن قياس مؤشرات الأداء بشكل دقيق وكذلك مؤشرات دعم اتخاذ القرار من خلال لوحات احصائية Dashboards ، بحيث تخدم هذه التطويرات تحقيق أهداف التحول الرقمى وأهداف الشركة من حيث تقليل زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين والتى قد وصلت وفقاً لأحدث التقارير لنسبة 98%.

وتشارك الشركة فى المؤتمر والمعرض الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتكنولوجيا تدوير ومعالجة المخلفات (IWWI)، فى إطار جهود الدولة لحوكمة البيانات والحفاظ على سرية موثوقية تبادل البيانات بين كافة المؤسسات والجهات التابعة للدولة ومنها المؤسسات الخدمية الكبرى.



مشاركة الشركة بالمؤتمر