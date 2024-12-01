شركة مياه الشرب بالقاهرة تنتهى من إصلاح كسر ماسورة بالمنيل

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه تم الإنتهاء من إصلاح خط المياه قطر 1000 مم بشارع الروضة بالمنيل بعد الدفع بكافة المعدات والأجهزة والفنيين والمهندسين لإنهاء أعمال الإصلاح وتم الفتح وجارى ضخ المياه، واعتذرت الشركة عن فترة انقطاع المياه لظروف خارجة عن إرادتها.

وكانت شركة مياه الشرب بالقاهرة أعلنت أنه نظرا لظروف خارجة عن إرادتها بحدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم بشارع الروضة بالمنيل، الأمر الذي يترتب عليه قطع المياه عن مناطق (المنيل – الخليفة – مصر القديمة).

قامت الشركة بالدفع بكافة معداتها والمهندسين والفنيين والعمال للعمل على سرعة الإصلاح في أقرب وقت وعودة المياه .

ودفعت الشركة بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها، يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.