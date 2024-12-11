شاهد لحظة السيطرة على حريق أتوبيس يحمل 46 راكبا بصحراوى الأقصر..فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

ينشر "اليوم السابع" أول فيديو للحظات السيطرة على حريق في أتوبيس ركاب على الطريق الصحراوى بين مدينة قنا ومدخل محافظة الأقصر أمام منطقة نجع البركة، حيث نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، في السيطرة على حريق أتى على محتويات أتوبيس كان يحمل 46 راكب على الطريق الصحراوى الغربي في مدخل الأقصر الشمالى بمنطقة نجع البركة، ولم يسفر الحريق بالأتوبيس عن مصابين أو خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر ومديرية أمن قنا، إخطاراً من الاهالى على الطريق الصحراوى يفيد بوقوع حريق في أتوبيس على الطريق الصحراوى في مدخل مدينة الأقصر الشمالى على بعد خطوات من قرية نجع البركة بحدود مدينة قنا.

انتقلت على الفور سيارات الإطفاء لموقع الحادث، وتبين أن جميع الركاب بصحة جيدة وغادروا الأتوبيس وقت حدوث شرز بسيط في البداية قبل الحريق، وتمت السيطرة على الحريق دون مصابين أو خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.