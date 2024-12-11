اندلاع حريق هائل فى أتوبيس يحمل 46 راكبا على صحراوى غرب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شب حريق هائل بأحد الأتوبيسات على الطريق الصحراوى الغربي فى مدخل الأقصر الشمالى، يحمل 46 راكبا، ولم يسفر الحادث عن مصابين أو خسائر فى الأرواح.

ونجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، فى السيطرة على حريق أتى على محتويات أتوبيس كان يحمل 46 راكبا على الطريق الصحراوى الغربي في مدخل الأقصر الشمالى بمنطقة نجع البركة، ولم يسفر الحريق بالأتوبيس عن مصابين أو خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر ومديرية أمن قنا، إخطاراً من الاهالى على الطريق الصحراوى يفيد بوقوع حريق في أتوبيس على الطريق الصحراوي في مدخل مدينة الأقصر الشمالى على بعد خطوات من قرية نجع البركة بحدود مدينة قنا، وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء لموقع الحادث، وتبين أن جميع الركاب بصحة جيدة وغادروا الأتوبيس وقت حدوث شرز بسيط في البداية قبل الحريق، وتمت السيطرة على الحريق دون مصابين أو خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما شهدت مدينة الأقصر، وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين على مدخل طريق منشأة العمارى شمال المدينة، مما أسفر عن إصابة 5 مواطنين بكدمات وكسور وجروح، وتم نقلهم على الفور لمستشفى الكرنك الدولى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخارية على مدخل طريق منشأة العمارى، مما أسفر عن إصابة 5 مواطنين من ركاب الدراجتين بكدمات وكسور وجروح، وتم نقلهم على الفور لمستشفى الكرنك الدولى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.