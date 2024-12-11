اليوم السابع
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سيدة عقيم وراء اختطاف طفل من مستشفى بالقاهرة

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 11:32 ص
سيدة عقيم وراء اختطاف طفل من مستشفى بالقاهرة قوة امنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة بشكوى داخل إحدى المستشفيات بدائرة القسم من ربة منزل ووالدتها مقيمتان بمحافظة الجيزة، وقررا بأنهما حال تواجدهما بالمستشفى المشار إليها لإجراء عملية جراحية لنجل الأولى (طفل – سن "شهرين ونصف") قامت إحدى السيدات بإيهامهما بأنها من طاقم التمريض وقامت بمناظرة الطفل مدعية بإجراء الكشف عليه ومغافلتهما وخطف الطفل.

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة ربة منزل مقيمة بمحافظة الجيزة)، وإعادة الطفل إلى أهليته بصحة جيدة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه بسبب عدم قدرتها على الإنجاب وإيهامها لزوجها بكونها حامل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 







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