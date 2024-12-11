سعر الطماطم اليوم الأربعاء 11- 12- 2024 فى منافذ وزارة التموين

كتبت – مرام محمد

يبحث كثيرٌ من المواطنين، عن سعر كيلو الطماطم، اليوم الأربعاء 11-12-2024، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، لشراء احتياجاتهم منها، مع نهاية الأسبوع.

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، الطماطم بسعر 8 جنيهات للكيلو الواحد، وذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة.

ووجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة، باستمرار ضخ المنتجات الغذائية بالمنافذ في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع في ظل وجود مخزون استراتيجي يكفى لفترات طويلة.

وأطلقت الوزارة، سوق اليوم الواحد بالمحافظات على مدار الأسابيع الماضية، لإتاحة السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة دون وسطاء، مما يقلل حلقات تداول المنتجات وبالتالي خفض تكاليف النقل بما يعود بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتج لصالح المستهلك.

وتطرح أسواق اليوم الواحد كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة والمنظفات من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار بتخفيضات تتراوح ما بين 20 و 30%.