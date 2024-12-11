درجات الحرارة المتوقعة من اليوم 11-12-2024 حتى الاثنين.. الصغرى بالقاهرة 12

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة من الأربعاء 11 ديسمبر 2024، إلى الإثنين 16 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:
الأربعاء 11 ديسمبر 2024
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 11 درجة.
الخميس 12 ديسمبر 2024
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة
- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.
الجمعة 13 ديسمبر 2024
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.
السبت 14 ديسمبر 2024
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات.
الأحد 15 ديسمبر 2024
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات.
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 09 درجات.
الإثنين 16 ديسمبر 2024
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات.
- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 09 درجات.
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