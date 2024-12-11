حلوان الأهلية تشارك بـ 100 طالب فى زيارة للمتحف المصري الكبير

كتب محمد صبحى

أطلقت الإدارة العامة لرعاية الطلاب زيارة شملت عدد 100 طالب وطالبة من شباب جامعة حلوان الأهلية من مختلف الكليات، زيارة للمتحف المصرى الكبير، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والذي يعد أكبر متحف للآثار في العالم، حيث يضم المتحف المصرى الكبير أكتر من 100 ألف قطعة أثرية تحمل تاريخاً عريقا، وحضارة عظيمة قادها أجدادنا المصريين القدماء.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل على أهمية هذه الزيارات في تحقيق عدة أهداف تعليمية وتنموية للطلاب، منها تعميق الانتماء الوطني من خلال التعرف على عمق وأصالة الحضارة المصرية، وتنمية المهارات وتوسيع المدارك المعرفية بالاطلاع على حقب تاريخية متنوعة.

خلال الزيارة، تمكن الطلاب من استكشاف القطع الأثرية النادرة من العصور الفرعونية واليونانية والرومانية، والتقاط صور تذكارية تخلد هذه التجربة التعليمية الفريدة، فى خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي الثقافي والتاريخي لدى الطلاب.