هندسة حلوان الأهلية تعقد ورشة "مفاهيم وتطبيقات التصميم العمرانى المستدام"

محمد صبحى

يعقد برنامج العمارة والتصميم البيئي بكلية الهندسة جامعة حلوان الأهلية، ورشة عمل تحت عنوان "مفاهيم وتطبيقات التصميم العمراني المستدام وتنسيق المواقع"

وذلك فى إطار اهتمام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية بأهمية رفع الوعي والخبرات والمهارات الطلابية، وتحت إشراف الدكتور عمرو عبد الهادي عميد كلية هندسة المطرية، الأستاذ السيد عطا أمين عام جامعة حلوان الأهلية، ومتابعة من الدكتور محمد عماد نور الدين منسق برنامج العمارة والتصميم البيئي، والدكتور أحمد عبد الواحد مسجل البرنامج .

يحاضر فيها الدكتور ماجد كمال محمد أستاذ التصميم العمراني بهندسة المطرية، والدكتورة داليا وجيه عبد الحليم أستاذ تنسيق المواقع بهندسة المطرية.

على أن تعقد الفعاليات بجامعة حلوان الأهلية ، يوم الخميس الموافق 5/12/2024 في تمام الساعة 9:30 بمبنى هندسة 1