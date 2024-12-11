جامعة قناة السويس تواصل تألقها العالمى فى تصنيف كيو إس للاستدامة لعام 2025

الإسماعيلية-صبرى غانم

في إنجاز يعكس التزام جامعة قناة السويس بالتنمية المستدامة، حققت الجامعة ترتيباً متقدماً في تصنيف كيو إس العالمي للاستدامة لعام 2025، حيث جاءت في المرتبة 797 عالمياً، 20 إفريقياً، والتاسعة مصرياً.

أطلقت كيو إس النسخة الثالثة من تصنيف الجامعات العالمية في الاستدامة، والذي يرتكز على تقييم الإجراءات المختلفة التي تتخذها الجامعات للتعامل مع التحديات العالمية في القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، اشتمل إصدار هذا العام على 1744 جامعة عالمية، منها 70 جامعة إفريقية و26 جامعة مصرية، بزيادة قدرها 343 جامعة عن العام الماضي.

وتقدم الجامعة في التصنيف جاء نتيجة أدائها المتميز في معيار الأثر البيئي، حيث احتلت المرتبة 603 عالمياً، 14 إفريقياً، والخامسة مصرياً، مع تحقيق المركز الثالث مصرياً والثامن إفريقياً في الأبحاث البيئية. كما أظهرت تفوقاً في معيار الأثر الاجتماعي بحصولها على المركز الثالث مصرياً في مؤشرى الصحة والرفاهية وأثر التعليم على المجتمع، أما في معيار الحوكمة الجيدة، فجاءت في المرتبة 791 عالمياً والرابعة مصرياً.

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن هذا الإنجاز يعكس الدور الريادي للجامعة في التصدي للتحديات البيئية والاجتماعية والحوكمة من خلال البحث العلمي والمشاركة المجتمعية وأشار إلى أن الجامعة تمثل نموذجاً يحتذى به في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ليس فقط من خلال التصنيفات العالمية، ولكن أيضاً عبر خدمة المجتمع المحلي، خاصة في المجال الطبي.



موضحا أن الجامعة تنفذ قوافل طبية مجانية إلى القرى الأكثر احتياجاً، حيث يتم الكشف الطبي على الأهالي وتقديم العلاج والأدوية دون أي مقابل، في إطار التزامنا بتعزيز الصحة والرفاهية في مجتمعاتنا المحيطة.

يُذكر أن تصنيف كيو إس للاستدامة يقيم الجامعات وفق ثلاثة معايير رئيسية تشمل الأثر البيئي، الأثر الاجتماعي، والحوكمة الجيدة. ويؤكد هذا الإنجاز إمكانيات الجامعة في مواجهة التحديات العالمية والمساهمة في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.