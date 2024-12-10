قيادات جامعة الإسماعيلية الأهلية وطلابها يُشاهدون العرض المسرحى "SALE"

الإسماعيلية -صبرى غانم

استضافت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، العرض المسرحي "SALE" بطولة الفنان سامح حسين، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، يأتي ذلك في إطار الجهود الوطنية لمكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي.

وقال الدكتور ناصر مندور، أن الجامعة تسعى دائما لتعزيز الوعي بين طلابها بمخاطر الإدمان من خلال مبادرات توعوية مبتكرة، مؤكداً على التزام الجامعة ببناء جيل واعٍ ومدرك للتحديات التي تواجهه، وتأتي هذه الفعالية كجزء من جهود الجامعة المستمرة لتحصين الطلاب ضد السلوكيات الضارة وتعزيز القيم الإيجابية بينهم.

شهد العرض الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ، والدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة ، والدكتور محمد عبد الهادي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

بحضور الطالب أحمد ياسر مقرر أسرة طلاب من أجل مصر ورئيس اتحاد طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وطلاب الاتحاد وأسرة طلاب من أجل مصر.

من جانبه، أوضح الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن هذه المبادرة تسلط الضوء على أهمية رفع وعي الشباب الجامعي بالمخاطر التي تهدد صحتهم ومستقبلهم.

وأضاف أنه من خلال هذا العرض المسرحي، نسعى إلى تقديم رسالة توعوية تحمل قيما تثقيفية تهدف إلى تمكين الشباب من اتخاذ قرارات صحيحة بعيدًا عن مخاطر المخدرات.

تناول العرض المسرحي "SALE" قضية الإدمان من منظور اجتماعي ونفسي عميق، واستعرض بأسلوب جذاب ومؤثر مراحل السقوط في براثن المخدرات، بدايةً من لحظة التجربة وحتى التدمير الكامل للمستقبل والعلاقات الاجتماعية.

كما ركز العرض على تفنيد المفاهيم الخاطئة المنتشرة بين الشباب، مثل الاعتقاد بأن المخدرات تحسن الأداء أو تقلل التوتر.

وأشاد الحضور، من طلاب وأكاديميين، بالعرض الذي تميز بقدرته على إيصال رسائل توعوية بأسلوب بسيط ومؤثر.

يأتي العرض المسرحي ضمن خطة شاملة ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في الجامعات المصرية، لتعزيز الوعي حول مخاطر المخدرات وطرق الوقاية منها.

وفي تصريح سابق أكد الدكتور عمرو عثمان، مدير الصندوق، أن هذه المبادرات تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والحكومية في مواجهة تحديات اجتماعية تؤثر على مستقبل الشباب.

ويُذكر أن هذه الفعالية تُعد واحدة من الجهود المتواصلة التي تبذلها جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ووزارة التعليم العالي بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، لتعزيز وعي الشباب بمخاطر الإدمان وحمايتهم من الوقوع في هذه الآفة، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على بناء مستقبل مشرق لمصر.