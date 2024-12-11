جامعة قناة السويس تحتفل باليوم العالمى لمكافحة الفساد بالتعاون مع الرقابة الإدارية

الإسماعيلية-صبرى غانم

أشاد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بالدور الهام الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية في متابعة النظم المالية والإدارية والكشف عن أسباب القصور ومكافحة المخالفات في المؤسسات والهيئات المختلفة، مؤكداً أن الجامعة تعمل بتعاون مستمر مع هيئة الرقابة الإدارية، من خلال تقديم برامج توعوية تهدف إلى مكافحة الفساد المالي والإداري.

جاء ذلك أثناء الندوة التوعية التي نظمتها هيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية وجامعة قناة السويس تحت عنوان: "دور هيئة الرقابة الإدارية في الوقاية من الفساد ومكافحته" بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

حاضر بالندوة اللواء تامر المنياوي رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية وشمال سيناء.

وهذا وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، في كلمته خلال فعاليات الندوة ، أن مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية ومجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن الدولة المصرية، بقيادة السيد رئيس الجمهورية، أطلقت أول استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر 2014، والتي ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسة: إصدار القوانين واللوائح الداعمة، تمكين الجهات الرقابية والقضائية، وتأكيد الإرادة السياسية الحقيقية لمواجهة الفساد دون أي تهاون.

وأضاف "مندور" أن المرحلة الأولى من الاستراتيجية (2014-2018) شهدت إصدار تشريعات مهمة مثل قانون الخدمة المدنية وقانون منع تضارب المصالح، فيما ركزت المرحلة الثانية (2019-2022) على تحسين كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتفعيل آليات الشفافية، وتطوير البيئة التشريعية والقضائية لتحقيق العدالة الناجزة.

وتابع "مندور" أن المرحلة الثالثة (2022-2030)، التي أُطلقت في 15 ديسمبر 2022، تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الفساد، وتفعيل مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص، وصولًا إلى بناء مجتمع يرفض الفساد ويعلي قيم النزاهة والشفافية، انسجامًا مع رؤية مصر الشاملة.