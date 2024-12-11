اليوم السابع
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جامعة بنى سويف تحصد ميداليتين "ذهبية وفضية" فى بطولة الشهيد رفاعى

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 03:09 م
جامعة بنى سويف تحصد ميداليتين "ذهبية وفضية" فى بطولة الشهيد رفاعى جانب من الفعاليات
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، حصول الجامعة على ميداليتين ذهبية وفضية فى بطولة الشهيد الرفاعى 52 للجامعات المصرية "كروس فيت"، وذلك تحت إشراف الكابتن محمد فاروق مدير عام رعاية الشباب.

ووجه الدكتور منصور التهنئة للطالبة منى حماد عبدالحسيب الحاصلة على المركز الأول على الفردى طالبات والميدالية الذهبية، والطالب عمر فتحى حسن المركز الثانى على الفردى طلبة والميدالية الفضية، معربا عن سعادته بهذا الإنجاز الجديد الذى يحققه أبناء الجامعة، وأشاد بالجهد المبذول من قِبل الإدارة العامة لرعاية الشباب والطلاب فى الحصول على المراكز الأولى فى هذه البطولة.

وأكد الدكتور منصور أن الجامعة لن تدخر جهدًا لتقديم كافة أشكال الدعم لأبناء الجامعة المتفوقين رياضيًا فى كافة الألعاب الرياضية لمواصلة مسيرتهم وتحقيق المراكز الأولى، وأن الجامعة تعمل دائمًا على تهيئة الأجواء المناسبة لكل الطلاب لحصد الميداليات والفوز بالبطولات المتنوعة.







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