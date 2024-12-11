تمويل 133 مشروعا وتوفير منح لـ 56 باحثا.. حصاد أكاديمية البحث العلمى فى 2024

محمد صبحى

حققت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا العديد من الإنجازات خلال عام 2024، حيث واصلت تعزيز مكانتها في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مصر.

وقدمت أكاديمية البحث العلمي منحًا لما بعد الدكتوراه لعدد 52 باحثًا مصريًا و4 أفارقة بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، بما يعزز البحث العلمي والتبادل المعرفي مع الدول الإفريقية، وتم توقيع عقد نقل وتسويق تكنولوجي لمشروع المركبات منخفضة السرعة، مع تسليم العينة الأولى للأكاديمية، ومن المتوقع تسليم 10 سيارات تامة الصنع، إضافة إلى ذلك، أطلقت الأكاديمية مبادرة "تواصل" عبر منصة بنك الابتكار المصري لدعم نمو القطاع الصناعي المصري، وتقديم حلول للتحديات البيئية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأطلقت الأكاديمية مبادرة "المعامل الوطنية" لإنشاء 6 معامل متخصصة بتكلفة 135 مليون جنيه، تشمل مجالات (النانو تكنولوجي، طب الأعشاب، صناعة الألبان، حفظ الأصول الوراثية للخيول، التخلص من النفايات الخطرة، والسيارات الكهربائية والروبوتات)، كما تم تمويل 133 مشروعًا مشتركًا مع دول، مثل: الصين، والهند، وجنوب إفريقيا، وفرنسا، وغيرها، لدعم المشروعات المشتركة وتبادل الخبرات.