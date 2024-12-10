ضبط لحوم فاسدة وتحرير 3 محاضر فى حملة بيطرية بسوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

نفذت مديرية الطب البيطرى بمحافظة سوهاج، اليوم، حملة تفتيشية موسعة لضبط الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على صحة المواطنين وضمان سلامة المنتجات الغذائية.

الحملة التفتيشية جاءت بناء على تعليمات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور ممتاز شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت رعاية اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، وبإشراف الدكتور أحمد حمدي، مدير عام مديرية الطب البيطرى بسوهاج،

الحملة التي استهدفت محلات الجزارة، السوبرماركت، ومنافذ بيع اللحوم على مستوى المحافظة شارك في الحملة كل من الدكتور ريمون فايز والدكتورة هبة مرعي، أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، وذلك بالتعاون مع الإدارة التموينية ومباحث التموين أسفرت الحملة عن ضبط كمية من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير 3 محاضر ضد المخالفين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

وقد أكد الدكتور أحمد حمدى على أهمية استمرار الحملات التفتيشية على جميع منافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، لضمان عدم تعرض المواطنين لمخاطر صحية ناتجة عن تناول منتجات غير صالحة، وأشاد بدور كل الجهات المعنية في هذه الحملة، مؤكداً أن هذه الجهود ستتواصل بشكل دوري لضمان صحة وسلامة المواطنين.



لحوم فاسدة بسوهاج



المضبوطات بالحملة



القائمين على الحملة البيطرية