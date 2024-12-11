اليوم السابع
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الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 04:20 م
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تشييع جثمان "عمار" أصغر دليفرى على دراجة هوائية فى المنوفية

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 04:04 م
تشييع جثمان "عمار" أصغر دليفرى على دراجة هوائية فى المنوفية جانب من الجنازة
المنوفية - محمد فتحى

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فى مشهد جنائزى مهيب شيع المئات من  مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية ، جثمان عمار أصغر دليفرى بالمحافظة ، والذى كان يعمل للإنفاق على نفسه ، بعد وفاة والده وزواج والدته منذ فترة كبيرة، وسط حزن كبير من أهالى مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية.

ويقول أحد أهالى مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية ، أن عمار كان شاب مكافحا ويعمل دليفرى على دراجته الهوائية ، وذلك لكى يقوم بالانفاق على نفسه نظرا لوفاة والده وزواج والدته ، منذ فترة كبيرة .

ويشير أن عمار طالب بالصف الثانى التجارى بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية ، وتوفى أمس داخل مستشفى الشهداء بمحافظة المنوفية ، فجأة ، حيث شعر بتعب فى صدره وتوفى عقب وصول المستشفى بدقائق .

ويضيف ، أن الجثمان موجود بمستشفى الشهداء بمحافظة المنوفية ، وجارى إنهاء كافة التصاريح لدفنه .

وسادت حالة من الحزن عقر إعلان خبر وفاته ، لانه كان شاب مكافحا يعمل من أجل الانقاق على نفسه ، وكان يجلس مع عمته بمنزلها.







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