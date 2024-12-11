اليوم السابع
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وفاة عمار أصغر دليفرى على دراجة هوائية فى محافظة المنوفية

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 12:50 م
وفاة عمار أصغر دليفرى على دراجة هوائية فى محافظة المنوفية الطفل عمار أصغر دليفرى بالمنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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شهدت مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، حالة من الحزن عقب وفاة الطفل عمار أصغر دليفرى بالمحافظة ، والذى كان يعمل للإنفاق على نفسه ، بعد وفاة والده وزواج والدته منذ فترة كبيرة.

ويقول أحد أهالى مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، أن عمار كان شاب مكافحا ويعمل دليفرى على دراجته الهوائية ، وذلك لكى يقوم بالانفاق على نفسه نظرا لوفاة والده وزواج والدته ، منذ فترة كبيرة، مشيرا إلى أن عمار طالب بالصف الثانى التجارى بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، وتوفى أمس داخل مستشفى الشهداء بمحافظة المنوفية ، فجأة ، حيث شعر بتعب فى صدره وتوفى عقب وصول المستشفى بدقائق .

ويضيف أن الجثمان موجود بمستشفى الشهداء بمحافظة المنوفية، وجارى إنهاء كافة التصاريح لدفنه.

وسادت حالة من الحزن عقب إعلان خبر وفاته، لانه كان شاب مكافحا يعمل من أجل الإنفاق على نفسه، وكان يجلس مع عمته بمنزلها.







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