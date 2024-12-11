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تبدأ 3 صباحا.. الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة فى طقس غد الخميس تصل إلى الضباب

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 04:10 م
تبدأ 3 صباحا.. الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة فى طقس غد الخميس تصل إلى الضباب شبورة مائية كثيفة
كتبت - مرام محمد

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن من المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة، صباح غد الخميس 12-12-2024، تصل حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك من الساعة 3 صباحًا إلى الساعة 9 صباحًا.

ونبهت هيئة الأرصاد، المواطنين على اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة، العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 11، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 13.


 







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