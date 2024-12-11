شبورة مائية تغطى الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.. صور

كتبت مرام محمد - تصوير دينا رومية

شهدت بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، صباح اليوم الأربعاء 11- 12- 2024، شبورة مائية كثيفة وصلت حد الضباب، مما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك من الساعة 3 صباحًا حتى الساعة 8 صباحًا.

جاء ذلك بالتزامن مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا، تصل حد الضباب على بعض الطرق، وذلك يومي الأربعاء 11 ديسمبر والخميس 12 ديسمبر 2024.

ونبهت هيئة الأرصاد في تنويهٍ نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة، محذرة قائدى المركبات بتوخى الحيطة.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 11، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 12.



شبورة كثيفة على الطرق السريعة



انعدام رؤية



جو مائل للحرارة نهارا



جو معتدل وشبورة مائية



سيولة مرورية مع شبورة مائية



شبورة مائية كثيفة تصل حد الضباب



شبورة مائية كثيفة على الطرق



شبورة مائية كثيفة



شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة



شبورة مائية على الطرق



شبورة وانعدام بالرؤية الأفقية



شبورة مائية كثيفة