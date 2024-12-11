اليوم السابع
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الكنيست الإسرائيلى يصدق على مقترح لمناقشة إقالة المستشارة القانونية للحكومة

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 06:19 م
الكنيست الإسرائيلى يصدق على مقترح لمناقشة إقالة المستشارة القانونية للحكومة الكنيست الإسرائيلي
إبراهيم حسان

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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الكنيست صدق على مقترح لمناقشة إقالة المستشارة القانونية للحكومة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأطلقت الأمم المتحدة نداءً لجمع أكثر من 4 مليارات دولار لمساعدة غزة والضفة الغربية فى 2025.

وذكر مراسل القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلى نسف عددا من المنازل بحى الجنينة شرقى مدينة رفح الفلسطينية، مشيرا إلى ارتقاء شهيد ومصابون فى قصف إسرائيلى استهدف منزلا ببلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل القاهرة الإخبارية، بارتقاء 4 شهداء و16 مصابا فى قصف إسرائيلى استهدف منزلا فى مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.







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