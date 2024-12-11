اليوم السابع
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الكنيسة الكاثوليكية تواصل صوم الميلاد حتى يوم 25 ديسمبر

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 03:00 ص
الكنيسة الكاثوليكية تواصل صوم الميلاد حتى يوم 25 ديسمبر كنيسة كاثوليكية -أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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تواصل الكنيسة الكاثوليكية فى مصر، صوم عيد الميلاد، لمدة 15 يوما، حتى يوم 25 ديسمبر ليلة عيد الميلاد المجيد، وفقا للتقويم الغربى.

وتبدأ الكنيسة الأرثوذكسية الصوم 25 نوفمبر ويستمر لمدة 43 يوما حتى 7 يناير.

ويذكر أن صوم الميلاد المجيد يعتبر صوما من الدرجة الثانية، أي تسمح الكنيسة خلال فترة الصوم بتناول السمك، على عكس الصوم الكبير لعيد القيامة، والذي تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك، لأنه يعد صوما من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف، بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيوانى.







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