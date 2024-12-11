اليوم السابع
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الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 04:21 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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السعودية وكندا تؤكدان ضرورة دعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد فى المنطقة

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 04:00 ص
السعودية وكندا تؤكدان ضرورة دعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد فى المنطقة السعودية - أرشيفية
أ ش أ

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بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، تلقاه من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في عدد من المجالات.

كما بحث الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) الثلاثاء - تطور الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب مناقشة المستجدات في سوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

‎ وأكد الجانبان ضرورة دعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.







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محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

كندا

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