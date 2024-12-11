اليوم السابع
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السجن 3 سنوات لتاجر حشيش بقنا

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 10:45 ص
السجن 3 سنوات لتاجر حشيش بقنا حبس
قنا صابر سعيد

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عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وتامر يحي محمد، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام، وأحمد أبو سحلي، ومحمد كحلاوي، تاجر حشيش، بالسجن 3 سنوات.

تعود أحداث القضية إلى 4 سبتمبر 2024 عندما وجهت جهات التحقيق، للمتهم أحمد.ف، 41 عاما تهمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونيا.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 22103  لسنة 2024  جنح نجع حمادي، والمقيدة برقم 3496 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة جنايات نجع حمادي، والتي عاقبت المتهم  بالسجن 3 سنوات.

 







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