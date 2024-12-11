السجن 13 سنوات للطبيب المتهم بارتكاب عمليات إجهاض فى كرداسة

كتب سليم على

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، طبيب الإجهاض بكراسة، والمتهم بإدارة مركز طبي لإجهاض الفتيات ثم إحراق الأجنة داخل برميل على سطح المركز الكائن بقرية كومبرة بالسجن المشدد 10 سنوات عن التهمة الأولى وهي الإجهاض والسجن 3 سنوات عن التهمة الثانية حيازة مواد مخدرة.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 19095 لسنة 2022، جنح مركز شرطة كرداسة، أن الطبيب "أ. س"، أنشأ في عام 2017 مركزا طبيا للنساء والتوليد، وبدأ إجراء عمليات إجهاض نظير أجر مادي 1500 جنيه، وكان يحرق الأجنة بمحرقة صنعها خصيصا أعلى سطح العقار محل سكنه والمتواجد به المركز الطبي، وبعدها يلقيها لكلاب شرسة يربيها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم قام بإدارة المركز خاصته دون ترخيص واستخدامه في إجراء عمليات الإجهاض من الحمل السفاح، وكذا حيازة وإحراز مواد مخدرة دون ترخيص، واستخدامها في إجراء تلك العمليات غير المشروعة والاتجار بها في غير الأحوال المصرح بها قانونا.



وكانت أجهزة الأمن داهمت المركز محل الجريمة، وضبطت المتهمين متلبسين أثناء إجراء عملية إجهاض لسيدة فضلًا عن ضبط 3 أجنة محترقة، والعثور على عقاقير مخدرة ومسدس صوت و10 طلقات.