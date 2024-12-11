الحكومة توافق على مد العمل بقواعد وشروط التملك لواضعى اليد بشبه جزيرة سيناء

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء ، على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعي اليد على أراضي شبه جزيرة سيناء، لمدة عام آخر، حتى 10 نوفمبر 2025، في ضوء مواصلة المواطنين التقدم بطلبات التقنين.