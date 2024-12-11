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لمدة عام آخر..

الحكومة توافق على مد العمل بقواعد وشروط التملك لواضعى اليد بشبه جزيرة سيناء

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 01:49 م
الحكومة توافق على مد العمل بقواعد وشروط التملك لواضعى اليد بشبه جزيرة سيناء اجتماع الحكومه -ارشيفيه
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء ، على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعي اليد على أراضي شبه جزيرة سيناء، لمدة عام آخر، حتى 10 نوفمبر 2025، في ضوء مواصلة المواطنين التقدم بطلبات التقنين.







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الحكومة

واضعي اليد

أراضي شبه جزيرة سيناء

مجلس الوزراء

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