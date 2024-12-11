الحكومة توافق على مد العمل بقواعد وشروط التملك لواضعى اليد بشبه جزيرة سيناء

وافق مجلس الوزراء ، على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعي اليد على أراضي شبه جزيرة سيناء، لمدة عام آخر، حتى 10 نوفمبر 2025، في ضوء مواصلة المواطنين التقدم بطلبات التقنين.
لمدة عام آخر..
الحكومة توافق على مد العمل بقواعد وشروط التملك لواضعى اليد بشبه جزيرة سيناءالأربعاء، 11 ديسمبر 2024 01:49 م
اجتماع الحكومه -ارشيفيه
كتبت هند مختار
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
الحكومة: المتهرب من كشف تعاطى المخدرات كمن ثبتت إيجابية عينة تعاطيهالأربعاء، 11 ديسمبر 2024 01:39 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة