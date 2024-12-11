البابا تواضروس يلقى العظة الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء فى الشروق

كتبت – بتول عصام

يلقى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية اليوم الأربعاء، من كنيسة السيدة العذراء مريم ومارجرجس بالشروق، وسط حضور من أبناء الكنيسة، وعدد من المطارنة والأساقفة، وذلك فى الساعة 6 مساء.

ومن المقرر أن تذاع العظة من خلال القنوات القبطية الفضائية، ومن خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

جدير بالذكر أن البابا تواضروس يترأس القداس الإلهى لعيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، منذ إنشاءها حتى الآن، وسط احتفال كبير من الحضور من الشعب المصري.