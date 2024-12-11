البابا تواضروس خلال عظته الأسبوعية: التوبة تحول الإنسان الخاطئ إلى قديس

كتبت - بتول عصام

أذيعت العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء من كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد مارجرجس بالشروق.

وهنئ قداسة البابا الأقباط بشهر كيهك "الشهر المريمي" الذي يمثل استعداد لعيد الميلاد المجيد، وجاءت عظة قداسته استكمالا لطلبات القداس الجوريجورى، وطلبة العظة كانت "الخطاه الذين تابوا عدهم مع مؤمنيك، ومؤمنوك أحصهم مع شهدائك، والذين ههنا اجعلهم متشبهين بملائكتك".

وقال البابا تواضروس خلال عظته الأسبوعية، إن التوبة تحول الإنسان الخاطئ إلى قديس، موضحا أنه لابد من وجود الرجاء والبعد عن اليأس، وأيضا الطلب من الله إعطاء الغفران، موضحا أن الكنيسة تقوم بتقديم التوبة من خلال جلسة الاعتراف وسر التناول والوصية في الكتاب المقدس بالإضافة إلى التسابيح والألحان.

وأضاف البابا تواضروس، أن هذه تُعني جعل المؤمنون مستعدين، مشيرا أن الإنسان المؤمن يسير قويا للمسيح، والتائب وعاش في الإيمان أصبح في مستوى الشهادة، موضحا أن الشهداء في رتب عالية تسبق كل القديسين.

وأكد البابا تواضروس أن الشاهد لابد أن يتحلى بتحمل الآلم وفضيلة الصبر، وهي فضيلة بدأت تتاكل في هذا الزمن، مستكملا أن الملائكة وسطاء بين الله والناس وفي حالة تسبيح دائم، وكأنهم رفقاء في العبادة وهم رمز للطهارة والخدمة.