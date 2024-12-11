"الإغاثة الطبية فى غزة": أكثر من 70% فى القطاع بلا مأوى

إبراهيم حسان

قال بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، إنّ القطاع يعيش ذروة المأساة الإنسانية بعد 15 شهرا من العدوان الإسرائيلي.

وأضاف زقوت، في لقاء مع الإعلامية نهى درويش، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "أكثر من 70% من سكان غزة بلا مأوى، والجوع والبرد يخيمان على القطاع، ومعظم الحالات أصبحت تعاني من انعدام الأمن الغذائي والعدد يصل إلى 91% من السكان بقطاع غزة يعانون من هذا الانعدام الغذائي".

وتابع: "بالإضافة إلى تقلص تدريجي لجميع الخدمات الإنسانية، سواء التي تقدم عبر المستشفيات والمستشفيات الميدانية والمراكز الصحية، في ظل الحصار الشديد لمنع الدواء، ومنع الأجهزة والتناقص في الكوادر الصحية التي قلت باستشهاد أكثر من 1000 شخص منها منذ بداية العدوان، وهذا النقص لا يتم تعويضه بأي حال من الأحوال، كما أن الجوع والبرد يخيمان على الموقف في قطاع غزة، مما يزيد المعاناة والمرض لدى السكان".