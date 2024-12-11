افهم مرض السرطان.. يعنى إيه ورم والفرق بين الخبيث والحميد؟

كتبت فاطمة خليل

مرض السرطان من الأمراض التى ازدادت فرص العلاج والشفاء منها خلال السنوات الأخيرة، ويعيش عدد أكبر من الناس حياة طبيعية بعد علاج السرطان والشفاء منه، والسرطان أكثر من مجرد مرض واحد فهناك أنواع عديدة من السرطان، يمكن أن يتطور السرطان في أي مكان في الجسم ويسمى باسم الجزء الذي بدأ فيه، وفى هذا التقرير نتعرف على الفرق بين الورم الحميد والخبيث، بحسب موقع الجمعية الأمريكية للسرطان.

ما الورم؟

الورم هو كتلة أو نمو يمكن أن يكون حميدًا أو خبيثًا (سرطان).

ما الفرق بين الورم الحميد والخبيث؟

تنمو الأورام الحميدة عادةً ببطء، ولا تنمو في الأنسجة المحيطة بها، ولا تنمو في أجزاء أخرى من الجسم. كما أنها لا تسبب أعراضًا غالبًا ما لم تنمو بشكل كبير بما يكفي للضغط على هياكل أخرى، وإذا احتاجت إلى علاج، فعادةً ما يكون ذلك عن طريق الجراحة، على الرغم من أنه يمكن أيضًا استخدام الإشعاع والأدوية، والأورام الحميدة ليست سرطانًا.

يمكن أن تنمو الأورام الخبيثة (السرطان) بسرعة وبشكل لا يمكن السيطرة عليه، يمكن أن تنمو هذه الأورام وتنتشر في مناطق قريبة، يمكن أن تنفصل الخلايا من هذه الأورام، وتنتقل عبر الدم أو الجهاز الليمفاوي، وتبدأ في النمو في أجزاء أخرى من الجسم، عندما يحدث هذا يسمى النقائل، عادة ما تختلف أعراض الأورام الخبيثة اعتمادًا على مكان الورم، يتم علاج الأورام الخبيثة بالجراحة والإشعاع والأدوية مثل العلاج الكيميائي.

ما الذى يسبب السرطان؟

تتطور الخلايا السرطانية بسبب تغيرات متعددة في جيناتها، يمكن أن يكون لهذه التغييرات العديد من الأسباب المحتملة. يمكن أن تلعب عادات نمط الحياة والجينات التي تحصل عليها من والديك والتعرض لعوامل مسببة للسرطان في البيئة دورًا، وفي كثير من الأحيان لا يوجد سبب واضح.

عندما يتم العثور على السرطان، يتم إجراء الاختبارات لمعرفة حجم السرطان وما إذا كان قد انتشر من حيث بدأ. هذا ما يسمى مرحلة السرطان.

تعني المرحلة المنخفضة (مثل المرحلة 1 أو 2) أن السرطان لم ينتشر كثيرًا. الرقم الأعلى (مثل المرحلة 3 أو 4) يعني أنه انتشر أكثر. المرحلة 4 هي أعلى مرحلة.

مرحلة السرطان مهمة جدًا في اختيار أفضل علاج للشخص. اسأل طبيبك عن مرحلة السرطان لديك وما يعنيه ذلك بالنسبة لك.