اليوم السابع
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الخميس، 08 يونيو 2023 06:22 ص
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كيف يساعد الماء الساخن في خفض الوزن؟

الخميس، 08 يونيو 2023 06:00 ص
كيف يساعد الماء الساخن في خفض الوزن؟ فقدان الوزن
كتب – حسام الشقويرى

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مع الرغبة في اتباع طرق بديلة بخلاف النظام الغذائي التقليدي والتمارين الرياضية ، اكتسب الماء الساخن شعبية كبيرة كأداة محتملة في السعي وراء نحافة الخصر. من الممارسات الثقافية إلى تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي ، فإن مفهوم استخدام الماء الساخن لفقدان الوزن قد أحدث ثورة في عالم الصحة، وفقا لما نشره موقع healthifyme

 

 الماء الساخن وفقدان الوزن

1 - كفاءة الهضم وحرق السعرات الحرارية

يمكن أن يساعد شرب الماء الساخن على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي ، مما قد يساعد في التكسير الفعال للطعام وامتصاص العناصر الغذائية. الهضم السليم ضروري للتحكم الفعال في الوزن.

 

علاوة على ذلك ، فإن تناول الماء الساخن بدلاً من المشروبات الغنية بالسعرات الحرارية مثل المشروبات السكرية أو القهوة الكريمية يمكن أن يقلل من إجمالي السعرات الحرارية ، مما يساهم في إنقاص الوزن بمرور الوقت.

 

2 - .

قمع الشهية

تشير الأبحاث إلى أن شرب الماء الساخن قبل أو أثناء الوجبة قد يعزز الشعور بالامتلاء ، مما يؤدي إلى انخفاض الشهية وربما انخفاض السعرات الحرارية. يمكن أن يعزى ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة الماء الذي يملأ المعدة ويرسل إشارات الشبع إلى الدماغ.

3 -  العامل النفسي

يمكن أن يؤدي احتساء الماء الساخن أيضًا إلى الشعور بالراحة والرضا ، ومحاكاة تجربة تناول الأطعمة الدافئة والمريحة. قد يساهم هذا الجانب النفسي في انخفاض الرغبة في المزيد من الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية.

4 - الترطيب

يعتبر الترطيب الكافي ضروريًا للصحة العامة ويلعب دورًا مهمًا في إدارة الوزن. وفقًا للدراسات ، عندما يكون الجسم رطبًا بشكل صحيح ، يمكنه تحسين وظائف الجسم المختلفة ، بما في ذلك التمثيل الغذائي والهضم. يمكن أن يساهم اختيار الماء الساخن كخيار ترطيب في الحفاظ على توازن صحي للسوائل ، وهو أمر بالغ الأهمية لإدارة الوزن.

5 - إزالة السموم

غالبًا ما يرتبط استهلاك الماء الساخن بفوائد إزالة السموم. أثبتت الأبحاث أن السوائل الدافئة يمكن أن تساعد في تحفيز التخلص من السموم من الجسم ، مما قد يدعم جهود إنقاص الوزن. قد يساعد في تحسين وظائف الكبد ، حيث يلعب الكبد دورًا حيويًا في إزالة السموم. يمكن للكبد الذي يعمل بشكل جيد معالجة وإزالة الفضلات من الجسم بكفاءة ، مما قد يؤثر بشكل إيجابي على إدارة الوزن.

6 -  التقليل من احتباس الماء والانتفاخ

يمكن أن يكون لاستهلاك الماء الساخن تأثير مدر للبول خفيف ، مما يعزز زيادة إنتاج البول. قد يساعد ذلك في تقليل احتباس الماء والانتفاخ وتخفيف الشعور بعدم الراحة. كما ذكرنا سابقًا ، يمكن أن يؤدي دفء الماء الساخن إلى إرخاء عضلات الجهاز الهضمي ، مما قد يخفف من الانزعاج الهضمي ، بما في ذلك الانتفاخ.

 


احتباس الماء

الانتفاخ

الجهاز الهضمي



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