محافظ بنى سويف يستمع لشكاوى أهالى الواسطى خلال تفقد فاعليات مبادرة "بداية"

بنى سويف هانى فتحى

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، التنفيذيين المعنيين من رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومدراء المديريات بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير الحلول والمقترحات والبدائل لعدد من الشكاوى والمطالب والاحتياجات، التي حرص المحافظ على لقاء أصحابها والاستماع لمطالبهم واحيتاجاتهم والتي تنوعت بين مطالب شخصية خاصة بتوفير الدعم الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لبعض الحالات الإنسانية من الفئات الأولى بالرعاية، بجانب شكاوى متعلقة بنقص أو تعزيز مستوى الخدمة في بعض القطاعات والمرافق، موجها مكتبه بالتنسيق والتواصل مع التنفيذيين المعنيين حيال تلك المطالب والشكاوى لمتابعتها والعرض عليه بما تم اتخاذ بشأنها.

جاء ذلك خلال زيارته لمدينة الواسطى، لمتابعة الجهود والأنشطة التي تتم تفعيلا للمباردة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، من خلال تنفيذ حزمة من البرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة، حيث يشرف على تنفيذ المبادرة لجنة التنمية البشرية "برئاسة نائب المحافظ بلال حبش"، وبمشاركة العديد من الجهات التنفيذية والرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمجالس القومية.



تضمنت الزيارة تفقد المحافظ لأنشطة المبادرة، بمركز شباب المدينة "الساحة الشعبية" وتضمنت أنشطة للشباب والرياضة (مهرجان كشفي، ندوة توعوية بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان، يوم رياضي "عروض كارتيه") بجانب تفقد أنشطة وجهود خدمات مديرية الصحة وتشمل (خدمات مبادرات الرئاسية "مبادرة 100 يوم صحة ومبادرات الصحة العامة"،عيادة متنقلة لتنظيم الأسرة"حملة حقك تنظمي"، عيادة علاج طبيعي، حملة توعوية لطلاب المدراس عن تشوهات العمود الفقري، ندوة تثقيفية عن مبادرة الألف يوم ذهبية، تطعيمات للأطفال وطلاب المدارس، بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية لعقد قافلة طبية في عدد من التخصصات "باطنة ، رمد ، عظام ، أطفال" حيث يتم الكشف وتقديم العلاج بالمجان.

في حين شملت أنشطة وجهود مديرية التضامن : تسليم فيزات تكافل وكرامة ، عمل بحث اجتماعي والقيام بعمل تظلمات على منظومة تكافل وكرامة،فيما تساهم الجمعيات الأهلية بحزمة متنوعة من الخدمات والأنشطة والتي تشمل قيام جمعية معا للخير بتوزيع 100 كرتونة غذائية وتوزيع عدد 50 بطانية،وفصل تعليمي ضمن مشروع قرية مُتعلمة بالتعاون مع مؤسسة نهضة بني سويف ، فيما قامت جمعية الكرام بتسليم 3 أجهزة عرائس وتوزيع 300 بطانية لفئات أولى بالرعاية ، فيما قامت جمعية جلال الخير بتسليم 3 ماكينات خياطة كمشروعات صغيرة لمستفيدى برنامج تكافل وكرامة ، وقامت جمعية الجزيرة بعمل معرض مشغولات يدوية وتوزيع 100 كرتون غذائية ، في حين قامت الجمعية الشرعية بالتعاون لعقد قافلة طبية في عدد من التخصصات وتوفير العلاج بالمجان ، وتوزيع 100 كرتونة غذائية ، 250 أطقم ملابس، وتكريم 10 من حفظة القرآن الكريم وتوزيع مساعدات لعدد 750 أسر من الأكثر احيتاجا، بينما قامت جمعية الوفاء لمصر بمعرض مخبوزات وتوزيع 200طقم ملابس، وقامت جمعية تنمية الزاوية بتوزيع أجهزة تعويضية على ذوي الهمم ومعرض مخبوزات، وشاركت جمعية كيان بعرض أنشطة وخدمات الجمعية وعرض فني لذوي الهمم ،وقامت جمعية بشاير الفتح بتوزيع 300 وجبة على الأولى بالرعاية.

كما قامت مديرية الأوقاف بعقد ندوة توعوية دينية ، وقامت المنطقة الأزهرية بمعرض تربية فنية، وعرض رياضي وفقرة إنشاد ديني، في حين شاركت الثقافة بمحاضرة توعوية وعروض مواهب وورشة تشكيلية،وشاركت إدارة السياحة بالمحافظة، بعمل ندوة توعوية عن أهم المعالم السياحية والأثرية وجهود المحافظة لتنشيط السياحة الداخلية ، بحانب توزيع كتيبات عن أهم المقاصد والمواقع الأثرية والسياحية بالمحافظة

وتضمنت مشاركةمديريةالتعليم حزمة أنشطة(ممر شرفي بالأعلام والأغاني،عرض مسرحي"عربي/إنجليزي"،وإلقاءقصائد وطنية، ومجموعة من مجلات الحائط المُصورة والمطويات وفقرات إذاعية خفيفة ومواهب طلابية ، ومعرض لوحات عن إنجازات الدولة المصرية في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي،ولوحات فنية وفقرة إلقاء وإنشاد ولوحات ولافتات إرشادية عن موضوعات "تنمية مستدامة ، التغيرات المناخية ، زيادة سكانية، بينما شاركت مديرية العمل ببعض الجهود شملت (ندوة توعية حول السلامة والصحة المهنية،مكتب تشغيل ،مكتب شكاوي علاقات العمل) وقامت الزراعة بعقد ندوة إرشادية عن إنتاج السماد العضوي ، ومعرض مستلزمات إنتاج من تقاوى ومخصبات وأسمدة ورقية وعسل أبيض بأسعار مدعمة بخصم 20% ، بينما قامت التموين بعمل باكية للسلع الغذائية المخفضة ، وتوفير أكثر من سيارة محملة بأسطوانات غاز.

وقامت الكنيسة بتنظيم ندوة توعوية ، فيما قام المجلس القومي للمرأة بتسليم استمارات رقم قومي لعدد 50 سيدة ، وعقد ورشة عمل للتدريب على حرفة التطريز وعرض بعض منتجات المتدربات ولقاء عن التمكين الاقتصادي ، وتقديم توعية قانونية للسيدات للتعريف بأهم الخدمات التي يقدمها مكتب الشكاوى في لقاء مع محاميات المكتب ، فضلا عن عقد تدريب عن التثقيف المالي بقرية كوم أبوراضي وجلسات دوار بقرية بني سليمان البحرية التابعة لمجلس قروي الميمون، بينما شارك المجلس القومي للسكان بندوة توعية عن الصحة الإنجابية وخطورة وأضرار الزواج المُبكر للسيدات المتزوجات في سن الإنجاب ، وندوة عن المشكلة السكانية وآثارها على التنمية

فيما شارك التأمين الصحي بعمل مبادرات توعوية لطلاب المدارس عن الأنيميا، التقزم، الأورام ،وفيروس سي وإجراء فحوصات معملية وخدمات توعوية ،وقام الطب البيطري بتنظيم ندوة إرشادية وتوعية بمركز شباب المدينة ، وكشف وعلاج الثروة الحيوانية بوحدة بندر الواسطى البيطرية،وشارك مركز الإعلام بعقد ندوة توعوية ضمن فعاليات المبادرة وتصحيح مفاهيم مغلوطة حول زواج القاصراتوالعنف الأسرى ،ومهارات تقديم المشروة في مجال الإعلام السكاني ، وجلسة عامة حول الممارسات الضارة وقضية زواج الأطفال ومعلومات عامة عن السلامة والصحة المهنية

وشارك فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بعقد فصول لإجراء امتحانات للدراسين وتسليم شهادات لمتحررين من الأمية ، تكريم عدد من المساهمين في نجاح مبادرة التنمية المتكاملة بقرية هرم ميدوم وعزبة أبو النور ،تسليم مشروع " ماكينة خياطة " بالتعاون مع جمعية جلال الخير لإحدى المعلمات المتميزات بإدارة الواسطي لتعليم الكبار، ونموذج لفصل تعليمي مُنتج لمجموعة من المهارات الحياتية اليدوية " خياطة، مشغولات يدوية "،بينما شارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، بعرض الخدمات المالية وغير المالية المقدمة من الجهاز ، والتوعية بمزايا وحوافز القانون 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.