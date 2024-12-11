إصابة 6 أشخاص إثر تصادم سيارتين فى القصاصين بالإسماعيلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

أصيب 6 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارة نقل مع سيارة ملاكى بطريق القصاصين الصالحية دائرة مركز القصاصين بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل مع ملاكى بطريق القصاصين الصالحية دائرة مركز القصاصين بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة 6 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

تم نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزى لإسعافهم ورعايتهم طبيا، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار جهات التحقيق لتتولى التحقيقات اللازمة فى الحادث وسؤال المصابين.