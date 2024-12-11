إزالة 40 حالة تعد بمساحة 10 آلاف متر بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

أعطى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن بمواصلة أعمال إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية، ضمن جهود المرحلة الثالثة من الموجه الـ 24 ، والتى تستمر حتى 26 ديسمبر الجارى.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لإسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه.

أوضح محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن هذه الجهود أسفرت حتى الآن عن إزالة 40 حالة تعد بمساحة 10 آلاف و 162 م2 وتأتى في ظل متابعة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض.

وفى هذا الإطار، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن حملات بنطاق حى جنوب استهدفت إزالة 27 حالة تعد بمساحة 5 آلاف و 920 م2.

وأشار اللواء إسماعيل كمال، إلى أن حملات الإزالة شهدت مشاركة للأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن، وأيضاً نواب رئيس المدينة ، ورئيس الحى ، والعامليين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.