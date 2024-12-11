أمير الكويت: استضافة السعودية كأس العالم مصدر فخر للدول العربية والإسلامية

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وصف أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، فوز المملكة العربية السعودية باستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034 بالإنجاز المتميز؛ الذى يعد مصدر فخر واعتزاز لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والإسلامية.



وعبر أمير الكويت - فى برقيتى التهنئة أرسلهما اليوم /الأربعاء/ إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد رئيس مجلس الوزراء - عن خالص تهانيه بمناسبة اختيار المملكة لاحتضان هذا الحدث الرياضى الدولي، مؤكدا أنه يجسد المكانة الدولية الرفيعة التى تحتلها المملكة العربية السعودية والثقة الكبيرة بالإمكانات والخبرات الواسعة التى تتمتع بها فى تنظيم مثل هذه الفعاليات الدولية والتى تؤهلها لاستضافة هذه البطولة الدولية الرفيعة .



وتمنى النجاح والتوفيق للمملكة العربية السعودية فى استضافة هذا التجمع الرياضى العالمى الكبير، راجيا لهما موفور الصحة ودوام العافية وللمملكة العربية السعودية كل الرفعة والمزيد من الرقى والازدهار فى ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.