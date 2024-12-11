اليوم السابع
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ولى العهد السعودى: إمكاناتنا الكبيرة أثمرت باستضافة المملكة لكأس العالم 2034

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 07:20 م
ولى العهد السعودى: إمكاناتنا الكبيرة أثمرت باستضافة المملكة لكأس العالم 2034 ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان
محمد جمال

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رفع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان التهنئة للملك سلمان بمناسبة فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأكد سلمان، أن المملكة عازمة على المساهمة الفعالة فى تطوير كرة القدم حول العالم، مشيرا إلى أن المملكة عازمة على نشر رسائل المحبة والسلام والتسامح باستضافة كأس العالم.

وأشار ولى العهد السعودى "قدراتنا وإمكاناتنا الكبيرة أثمرت باستضافة المملكة لكأس العالم 2034"، مؤكدا "عازمون على المساهمة الفعالة فى تطوير كرة القدم حول العالم".

وأكد سلمان: "نحن لا نحلم.. نحن نفكر فى واقع يتحقق".







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