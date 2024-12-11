إعداد: أحمد قنديـل

يقدم "اليوم السابع" فيديو عن أشهر الألقاب المصرية لأعتى المجرمين، مثل الخط والسفاح والهفاف.

التوربيني: يطلق على مختطف الأطفال وقاتلهم، ويرجع أصل اللقب لرمضان عبدالرحيم أشهر مدان في قضايا اختطاف وقتل واغتصاب أطفال.

المستريح: اللقب الذي يطلق على كل من يجمع أموال من المواطنين زاعمًا استثمارها، وغرضه الاستيلاء عليها.

السفاح: لقب يطلق على قاتل أجرم بحق أكثر من ضحية، وغالبًا ما يصاحب هذا اللقب وصفًا يميزه.

المتلتم: اللص الملثم بالملابس السوداء، ويقتحم الأملاك الخاصة ليلًا من أجل سرقتها.

أبو خطوة: تعريف للمجرم الذي يترك بصمة حذاءه علامة تؤدي في النهاية إلى الإمساك به.

الخُط: وهو زعيم عصابة المطاريد الهارب من الأحكام القضائية، وينفذ أعمال السطو والبلطجة.

العنتيل: اللقب الذي يطلق على كل زير نساء لديه علة نفسية ويصور نفسه أثناء العلاقة الحميمة ليتباهى بنفسه.

الهفاف: وهو كل لص يقوم بالسرقة عمدًا وعلنًا، ويتميز بالركض مسرعًا أو يستخدم وسيلة نقل مسرعة.