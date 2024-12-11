اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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أشهر الألقاب المصرية لأعتى المجرمين

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 05:07 م
أشهر الألقاب المصرية لأعتى المجرمين أشهر ألقاب أعتي المجرمين
إعداد: أحمد قنديـل

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يقدم "اليوم السابع" فيديو عن أشهر الألقاب المصرية لأعتى المجرمين، مثل الخط والسفاح والهفاف.

التوربيني: يطلق على مختطف الأطفال وقاتلهم، ويرجع أصل اللقب لرمضان عبدالرحيم أشهر مدان في قضايا اختطاف وقتل واغتصاب أطفال.

المستريح: اللقب الذي يطلق على كل من يجمع أموال من المواطنين زاعمًا استثمارها، وغرضه الاستيلاء عليها.

السفاح: لقب يطلق على قاتل أجرم بحق أكثر من ضحية، وغالبًا ما يصاحب هذا اللقب وصفًا يميزه.

المتلتم: اللص الملثم بالملابس السوداء، ويقتحم الأملاك الخاصة ليلًا من أجل سرقتها.

أبو خطوة: تعريف للمجرم الذي يترك بصمة حذاءه علامة تؤدي في النهاية إلى الإمساك به.

الخُط: وهو زعيم عصابة المطاريد الهارب من الأحكام القضائية، وينفذ أعمال السطو والبلطجة.

العنتيل: اللقب الذي يطلق على كل زير نساء لديه علة نفسية ويصور نفسه أثناء العلاقة الحميمة ليتباهى بنفسه.

الهفاف: وهو كل لص يقوم بالسرقة عمدًا وعلنًا، ويتميز بالركض مسرعًا أو يستخدم وسيلة نقل مسرعة.







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الخط

خط الصعيد

سفاح

المستريح

المتلتم

أبو خطوة

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