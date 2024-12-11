أسوان جاهزة لاستقبال ضيوف الدورة 9 لمهرجان أفلام المرأة الدولى

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، أن مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة أصبح أحد العلامات الفنية البارزة لزهرة الجنوب على المستوى العالمى والإقليمى والمحلى، بإعتبارها مركز الثقافات والحضارات المتعاقبة ، لافتاً إلى أن المحافظة جاهزة لإستقبال ضيوف الدورة التاسعة لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة والتى ستعقد فى الأول من شهر مايو القادم بعنوان " كوكب الشرق أم كلثوم " بمناسبة مرور 50 عاماً على رحيلها.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان، اليوم، الأربعاء، بالسيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان ، والكاتب الصحفى حسن أبو العلا مدير المهرجان، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال، إلى أن مهرجان أفلام المرأة سيكون له طابع خاص هذا العام من خلال الإعداد والتنظيم الجيد والمتميز له لإخراجه بالشكل المشرف والراقى ، مؤكداً أن ضيوف المهرجان من المصريين والعرب والأجانب سيشاهدون عروس المشاتى فى ثوبها الجديد بعد ملحمة التطوير والتجميل التى شهدتها المحافظة فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإرتقاء بعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الأفريقية.

وأضاف إسماعيل كمال، أن مهرجان أسوان لأفلام المرأة أصبح إضافة هامة وحدثاً سنوياً لصناعة السياحة ينتظره أهالى المحافظة فى ظل الإقبال الكبير الذى تشهده عروض الأفلام ، وجلسات منتدى نوت لقضايا المرأة بمشاركة مئات الفتيات والشباب من أبناء أسوان فى ورش المهرجان المتنوعة والتى حققت نجاحات كبيرة فى الدورات السابقة.

ووجه محمد عبد الخالق، وحسن أبو العلا خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ أسوان على رعايته ودعمه للإهتمام بإنجاح فعاليات المهرجان فى دورته التاسعة ، وتحقيق أهدافه ورسالته السامية بشكل رائع ، ومتابعته لكافة التفاصيل المتعلقة بالتنظيم ، وتذليل أى عقبات بفكر ورؤية مستنيرة ، مؤكدين أن محافظة أسوان تعتبراً شريكاً رئيسياً فى هذا الحدث الفنى والثقافى الذى ينقل للعالم صورة حضارية وحقيقية عن أهالى أسوان الذين يقدرون الفن والثقافة .