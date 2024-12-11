"غرب سهيل ورحلات النيل".. موسم سياحى مميز مع دخول الشتاء فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

يقدم "اليوم السابع" ألبومًا مصورًا للانتعاشة سياحية الكبيرة التى تشهدها محافظة أسوان خلال الفترة الحالية مع دخول الشتاء وبداية الموسم السياحى الشتوى.

وتعد أسوان من المدن السياحية الشتوية التى تزداد فيها نسب الإشغال السياحى خلال أشهر الشتاء وبالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة، لأنها تتميز بطقس شتوى دافئ ومعتدل معظم فترات النهار، بجانب تميزها بالعديد من المواقع السياحية والأثرية.

وتعد الرحلات النيلية وقرية غرب سهيل النوبية من أبرز المواقع للسياحة البيئية جنوب مصر، وتتميز بالهدوء وجمال الطبيعة والحفاظ على التراث النوبى القديم، لذلك استحقت لقب أفضل قرية ريفية لعام 2024 وفقًا لتصنيف منظمة الأمم المتحدة للسياحة.

وحول استعداد الحكومة للموسم السياحى الشتوى فى أسوان، تضع محافظة أسوان اللمسات الأخيرة لمشروع ممشى أهل مصر "الممشى الزجاجى" بكورنيش المدينة السياحية والذى يشهد أكبر عملية تطوير لم تشهدها أسوان قبل 60 سنة، باعتباره واجهة سياحية تمهيدا لافتتاحه قريبًا.



أجنبية وتمساح



أسوان



السياح فى النيل



الطبيعة فى النوبة



الكورنيش الجديد



بازار سياحى



بواخر سياحية



بيوت نوبية



رحلات نيلية



غرب سهيل



قرى نوبية



مقاعد خشبية



ممشى أهل مصر